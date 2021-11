Mamma di 46 anni uccisa da un tumore al seno: addio a Stefania

CAMPAGNA LUPIA - Uccisa da un tumore al seno diagnosticato un anno e mezzo fa. Il sorriso di mamma Stefania Pancin si è spento per sempre a 46 anni lasciando nel dolore profondo i due figli e il marito Matteo Mantinger. La donna risiedeva con la famiglia in via XXV Aprile a Campagna Lupia e con il marito gestiva un banco di abbigliamento ai mercati di Vigonovo, Chioggia, Conegliano, Oderzo, Treviso.



«Forte, sorridente, altruista lottava sempre per i suoi valori,diffendeva la sua famiglia e il suo adorato marito con le unghie e denti - il ricordo commosso della sorella Ilenia in Facebook - Sempre pronta a donare una parola e non solo a chiunque ne avesse bisogno, adorata dai nonnini per la tua premura, dolcezza, da tutti noi per la tua grinta.

L'unica spiegazione che mi do è che lì nel cielo stanno reclutando le anime più pure per per salvarle dal male di questa terra che sta perdendo tutto quello che avevi Tu: valori puri!!»