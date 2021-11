Un tumore si porta via Andrea Cicogna, aveva 28 anni e voleva diventare commercialista

VENEZIA - Morto di tumore a soli 28 anni, addio ad Andrea Cicogna, giovane residente a San Polo con la famiglia. Veneziano attaccatissimo alla sua città e alle tradizioni, appassionato di sport. Andrea si era diplomato al liceo Benedetti e si era laureato in Economia a Ca' Foscari, specializzandosi poi in Amministrazione, finanza e controllo. Lavorava in una società di consulenza finanziaria di Treviso e stava studiando per diventare commercialista. Ma la malattia ha spezzato i suoi sogni e lasciato tutti i suoi cari nel dolore. Il funerale si terrà martedì 30 novembre nella chiesa di San Giovanni e Paolo a Venezia.