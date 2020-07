© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRA - La comunità di Borbiago piange, 44 anni, giovane mamma coraggiosa, sconfitta da un male contro il quale ha lottato strenuamente. Pochi dolorosi commenti di amici nei social e la dolcezza nel sorriso e nello sguardo sereno di Viviana è apparsa in tutto il dolore del momento.BORBIAGOViviana, abitava con il marito Denis e il figlio Nicolò a Borbiago e da qualche tempo lottava con coraggio e determinazione contro un male che l'aveva colpita. Si era sottoposta con coraggio alle cure oncologiche nella speranza di poter guarire, le ultime terapie anche nelle ultime settimane e alle amiche che la vedevano affaticata e sofferente rispondeva rincuorandole sottolineando ancora una volta la sua grande forza di volontà e determinazione.Il male però ha avuto la meglio e ieri Viviana è mancata. Di lei resta il ricordo di un sorriso dolce e sincero e le parole che qualche anno fa scrisse al figlio Nicolò attraverso il suo profilo sociale Ti sosterrò sempre e comunque. Ci sarò sempre perché una mamma sostiene sempre i suoi figli. Un amore infinito che potrà essere di conforto a quanti la amavano e la sostenevano nella sua battaglia per a vita. Non ancora fissata la data dei funerali.L.gia.