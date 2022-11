FOSSO' - Papà muore a 57 anni per un tumore, Stefano non ce l'ha fatta. È durata solo due mesi la malattia di Stefano Agnoletto, un uomo di Fossò, molto conosciuto in paese ed in tutta la Riviera. Persona sempre disponibile, gentile con tutti e dal sorriso amichevole, era molto conosciuto anche per la sua attività in associazioni sportive. Era odontotecnico ed amava molto stare insieme alla gente. Lascia i famigliari ed in particolare un figlio, Gabriel, che aveva da poco iniziato a svolgere attività di istruttore in una palestra di Calcroci, Armonia Fisica. Stefano, però, era molto conosciuto anche nella società calcistica di Fossò, dove prestava servizio ogni anno in occasione delle varie feste. Ieri, tra l'altro, proprio sulla pagina social dell'Usd Fossò, è apparso un pensiero di ringraziamento e di amicizia per lui.



Tra queste righe leggiamo anche: «Ci hai lasciati così, con un grandissimo senso di vuoto in tutti noi. Non ti dimenticheremo mai, sei e rimarrai sempre nei nostri cuori».

Stefano si era accorto che qualcosa non andava circa due mesi fa, quando aveva notato un'anomalia sul suo corpo. Da lì il ricovero all'ospedale, da cui non ha più fatto ritorno. La situazione era particolarmente grave e la malattia è decorsa in brevissimo tempo.

Gli amici della palestra, Armonia Fisica, dove anche Stefano si allenava, lo ricordano con affetto. Barbara Burato, dello staff della palestra, dice: «Stefano era sempre pronto ad accogliere gli altri, i nuovi arrivati e le persone che da tempo frequentavano la palestra. Lascia tutti noi scioccati, la sua mancanza si sentirà davvero tanto, non sarà più come prima». I funerali si svolgeranno martedì alle 15.30 nella chiesa di Fossò.