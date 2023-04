VENEZIA Per il momento pagherà solo chi ha fatto loro da cicerone. Quello che, in gergo, si definisce un basista: al giovane veneziano che ha ospitato a casa sua per quei tre giorni di follie i quattro atleti londinesi del “Phat team” arriverà una multa di duemila euro. La polizia locale di Venezia ha chiuso il cerchio sui protagonisti di quel video, diventato virale sui social (oltre 27mila visualizzazioni su Youtube), culminata con un tuffo di pancia in rio Novo dal tetto di un palazzo a San Pantalon: un salto di almeno una dozzina di metri. I quattro londinesi sono stati identificati, grazie anche alla collaborazione con la polizia aeroportuale. Il conto per loro è il medesimo del collega lagunare, duemila euro a testa per la violazione di numerosi articoli al regolamento di sicurezza urbana: giochi pericolosi, intralcio alla circolazione pedonale, uso improprio di ponti e monumenti e ovviamente aver violato il divieto di arrampicarsi sugli edifici. Inoltre verranno denunciati in procura per pericolo alla navigazione. Verrà inserito un ordine di rintraccio nello Sdi (il sistema d’indagine del Ced del ministero dell’Interno) perché nel momento in cui dovessero rientrare in una qualsiasi città d’Italia gli verrebbero immediatamente notificati tutti gli atti.

BASE LOCALE

Per i quattro, quindi, si procede a distanza. Il video comunque ha fatto migliaia di visualizzazioni e gli atleti (perché questo sono di fatto, per quanto il loro sia uno sport da strada) hanno sponsor in ognuna delle loro missioni: probabile che si accollino anche i costi di eventuali sanzioni in cambio di una performance di livello. Diverso invece il discorso per il basista: a lui il verbale arriverà direttamente a casa. Il giovane avrebbe appunto, secondo la polizia locale, ospitato il gruppo, avrebbe fatto loro da mediatore con la città, una sorta di guida autoctona al parkour in laguna. Anche lui compare nel video: è lui a dire che con i veneziani «basta spiegare le cose ed essere gentili, e ti lasciano fare». E in effetti sembra avere decisamente ragione: nei tre giorni di evoluzioni del “Phat team” in città, in pieno giorno, non è arrivata una sola segnalazione alla centrale operativa della polizia locale. Tanti, anzi, a giudicare dalle panoramiche sul pubblico nel filmato, i residenti che si sono fermati ad assistere alle evoluzioni. Solo l’ultimo giorno, dopo il tuffo a San Pantalon, sono arrivate un paio di chiamate ma comunque a diverso tempo di distanza dall’accaduto: in quel caso, a dire il vero, più di qualcuno si è anche avvicinato rimproverando i ragazzi. Il cicerone Veneziano avrebbe guidato il gruppo in un sopralluogo notturno nei canali, per una valutazione della profondità e della fattibilità del tuffo: in quel punto si va dai 2,5 ai 4 metri, la scelta di un atterraggio di pancia non era certo casuale.

LE POLEMICHE

Il video incriminato aveva anche tutta l’aria di un guanto di sfida lanciato alle autorità locali per le ordinanze e norme restrittive in nome del decoro e della sicurezza. A ogni salto, infatti, un contatore scatta segnando la cifra della multa corrispettiva alla violazione commessa. Il sindaco Luigi Brugnaro era stato definito “Little man”, piccolo uomo. Alcuni dei protagonisti, però, avevano spiegato nei giorni successivi che si tratta di una variante dello slang inglese per definire i politici.



