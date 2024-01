Tuffo in mare "benefico" per 200 appassionati: temperatura dell'acqua 10 gradi

JESOLO - Tuffo in mare per 200 partecipanti - un migliaio di persone a seguire l'evento - oggi 1 gennaio 2024 alle 11 nel tratto di arenile compreso fra piazza Brescia e piazza Mazzini, all'altezza del 23esimo accesso al mare. La manifestazione è organizzata dall'associazione Just Friends Onlus, a cui andranno i fondi raccolti dai tuffatori iscritti (www.justfriendsonlus.it), con il supporto del Comune di Jesolo. L'acqua aveva una temperatura di 10 gradi. Per l'amministrazione erano presenti il sindaco Christofer De Zotti, l'assessore al turismo Alberto Maschio, il presidente del consiglio comunale e consigliere regionale Lucas Pavanetto, i consiglieri Andrea Pasian, Andrea Carpenedo e Nicoletta Busanel.

© RIPRODUZIONE RISERVATA