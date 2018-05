di Marco Corazza

JESOLO - Tuffi dai pontili, auna massiccia campagna di sensibilizzazione con messaggie suCon la stagione di fatto iniziata in questi giorni con le prime festività per i turisti di lingua tedesca, il Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice, cui fanno parte anche tutte le realtà che gestiscono l’arenile (a cominciare da Jesolo Turismo Spa e Federconsorzi), ha deciso di avviare una campagna di sensibilizzazione per evitare che si ripetano drammi dovuti ai tuffi dai pontili.per il fondale troppo basso. Il Consorzio JesoloVenice ha messo a disposizione tutti gli strumenti di comunicazione di cui dispone oggi la città e che permetteranno di raggiungere capillarmente praticamente tutta la “popolazione” turistica. Messaggi, tradotti in lingua, saranno dunque divulgati lungo l’arenile attraverso la filodiffusione; quindi attraverso la, il quotidiano che arriva ad ogni turista degli alberghi (che hanno aderito al servizio),, il profiloe il portale della città Jesolo.it.