Tuffi in Canal Grande per rinfrescarsi, cinque persone vengono multate

VENEZIA - Cinque persone sono state multate per essersi gettate verso le 19 di ieri nel Canal Grande, a due passi dalla stazione ferroviaria. Lo rende noto il Comando della Polizia locale, riferendo che l'intervento degli agenti si è registrato tra la zona degli imbarcaderi e il Ponte degli Scalzi, in un punto molto pericoloso perché caratterizzato da un intenso traffico acqueo. La bravata è costata cara ai protagonisti della vicenda: il Regolamento di polizia urbana del capoluogo lagunare, infatti, prevede che tuffi e nuotate in canali o rii possano determinare una contravvenzione fino a 450 euro. I cinque sono stati identificati dalla Polizia locale, avvertita grazie a una segnalazione giunta alla centrale operativa della Questura.

