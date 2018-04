Aperta la stagione dei tuffi a Rialto: esibizione notturna con applausi

VENEZIA - Ci risiamo: è solo il 15 di aprile, la gente gira ancora in cappottino e giacca a vento, ma a Venezia qualcuno ha aperto la stagione dei tuffi in canal Grande per il 2018. Verso le due del mattino alcune persone si sono tuffate dalla sommità del ponte di Rialto, riscuotendo anche un certo successo tra la gente che si trovava sulle rive. Purtroppo la sorveglianza notturna è poca e questa pratica rischia di degenerare in una pericolosa abitudine, che un paio di anni fa fu letale per un cinquantenne marinaio della Nuova Zelanda. L'uomo si tuffò ma ebbe la sfortuna di schiantarsi su un taxi.

