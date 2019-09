Barricato in casa, blitz della polizia: rifiuta il Tso e accoltella due agenti

di Davide Tamiello

CHIOGGIA - Due poliziotti feriti a coltellate da un 59enne di Chioggia dopo 5 ore di lunghe trattative e il blitz in casa. È accaduto all'alba dopo il Trattatamento sanitario (Tso) durante il quale il paziente si è asserragliato in casa, armato con un coltello da sub.



Z. P., poi arrestato, già in passato era stato protagonista di atti di violenza: ieri sera i sanitari del Suem e la polizia locale si sono presentati a casa sua per il Tso già programmato. Quando ha visto gli agenti e il personale medico ha chiuso la porta e preso il coltello. Per oltre due ore gli agenti del commissariato hanno cercato di convincerlo ad aprire. Ma lui non ha mollato. Alle 3 è stato deciso di far intervenire una squadra dell'uUnità Operative di Primo Intervento, le unità speciali con compiti di antiterrorismo e sicurezza pubblica.



Verso le 5 è stato deciso l’intervento. Gli agenti sono entrati con gli scudi e lo hanno atterrato. Mentre era per terra il 59enne ha però colpito con il coltello le gambe di due agenti. Infine è stato ammanettato. Uno degli agenti ha uno squarcio di 20 centimetri sotto al ginocchio, l’altro una ferita meno grave. Entrambi sono stati portati in ospedale. Dopo la sistemazione delle ferite sono stati dimessi.

