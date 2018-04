Truffe agli anziani: 26 indagati nel Nord Italia, traditi da tracce virtuali

di Paola Treppo

GORIZIA e NORDEST -agli: gli agenti della polizia di Stato della Questura di Gorizia hannoin due tranche 20 e 26 persone. Il fenomeno, purtroppo, è dilagante e colpisce una fascia molto debole della popolazione.Nonni e nonne vengono presi di mira da, finti ispettori dell'Inps, finti tecnici di acqua, luce e gas. In provincia diuna serie di truffe del finto militare dell'Arma e del finto avvocato erano state messe a segno in particolare da maggio a giugno del 2016; le indagini avviate della squadra mobile per identificare i responsabili non erano andate però a buon fine ma il fenomeno pareva indebolito.​Nel corso del 2017 le truffe poi sono riprese: 11 i casi denunciati da anziani, sempre in provincia di Gorizia. Le indagini della polizia si sono intensificate e questa volta hanno portato a indagare 20 persone. Sono stati ricostruiti altri 14 casi di raggiri, questa volta fuori provincia, per cui sono state indagate, 14 delle quali indagate anche per aver commesso lo specifico reato a Gorizia, in città, o nel territorio della provincia isontina.Sono state interessate le province di, Modena, Bergamo,, Lecco, Livorno, Imperia, Genova, Asti e Cuneo; qui la polizia ha indagato grazie alla collaborazione con le squadre mobili delle questure delle singole città. Gli indagati sono stati individuati dalleche hanno lasciato nel commettere le truffe, in alcuni casi ignorando come, grazie alle nuove tecnologie, sia possibile tracciare, appunto, chiamate, conversazioni e spostamenti. Le attività proseguono ancora coordinate dalla Procura di Gorizia che ha già dispostoper 6 persone.​Il modus operandi è sempre lo stesso: una persona chiama al telefono la vittima a casa e spiega, con molti dettagli e toni preoccupati, che un parente è rimasto coinvolto in una disavvenuta legale con gravi conseguenze personali ed economiche, perché ritenuto responsabile di quanto accaduto. Dopo averla vittima un complice passa a casa a ritirare il denaro, o l'oro, necessari a pagare una sorta di "cauzione" per liberare il parente che sarebbe altrimenti rimasto in guai seri.