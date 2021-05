Truffano una 34enne soffiandole 2.400 euro, poi vanno a giocarseli al casinò

VENEZIA - Hanno truffato una donna di 34 anni residente nel Comune di Corteolona e Genzone (Pavia), riuscendo a sottrarle 2.400 euro che poi sono andati a giocarsi al casinò di Venezia. I sette (5 uomini di età compresa fra i i 34 e i 57 anni, e due donne di 32 e 43 anni) sono tutti residenti nelle province di Venezia e Treviso. I carabinieri li hanno denunciati per i reati di truffa, associazione a delinquere, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e ricettazione in concorso.

La 34enne pavese aveva inserito alcuni annunci di vendita di articoli personali su un sito web. La donna è stata contattata telefonicamente da uno dei sette, che si è finto interessato all'acquisto ma ha anche aggiunto di non essere in quel momento in grado di effettuare il pagamento. Tramite una serie di raggiri, ai quali hanno partecipato anche gli altri sei, ha convinto la donna a versare 2.400 euro su due carte prepagate. Soldi che poi sono stati spesi ai tavoli del casinò veneziano.