MESTRE - Non è la prima vittima della truffa del Postamat e purtroppo non sarà l'ultima, ma per le modalità con cui è avvenuto l'episodio ha dell'incredibile: una commerciante mestrina di 45 anni, P. R., è stata truffata di quasi tremila euro da una cliente che si era presentata alla sua socia telefonicamente nel tardo pomeriggio (con le banche già chiuse): «Sono di Roma, mia figlia vive e lavora a Marghera - aveva detto la donna...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati