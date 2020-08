CHIOGGIA - «Presto, prenda denaro e gioielli, per non perderli, dobbiamo uscire in fretta prima che esploda tutto. L'aiuto io». Era convincente l'uomo che, qualche giorno, si era presentato all'abitazione di una signora ultrasettantenne di Cà Bianca, come ispettore del gas ed era riuscito a farsi accogliere per un controllo.



«Non sente l'odore di gas?», aveva chiesto, poco dopo, con aria allarmata all'anziana. E lei, effettivamente quell'odore lo sentiva. Non era suggestione ma un trucco da truffatore ben conosciuto dalle forze dell'ordine. Non dalla signora però. L'uomo aveva con sé, con ogni probabilità, una bomboletta portatile che aveva spruzzato nell'ambiente una modesta quantità di gas, sufficiente a far sentire l'odore. Fingendosi esperto si era poi avvicinato alla cucina. «Il gas viene da qui», aveva detto e, paventando il pericolo dell'esplosione, si era fatto dare dalla signora le poche centinaia di euro che questa aveva in casa e qualche gioiello di famiglia.



Poi era uscito, invitando la donna a fare altrettanto, ma solo per continuare la commedia: appena arrivato all'esterno, era salito su una macchina e si era dileguato con il bottino. A quel punto l'anziana ha capito di essere stata raggirata e ha chiamato i carabinieri i quali, arrivati sul posto e sentito il suo racconto, si sono anche sincerati delle sue condizioni di salute: la donna era agitata, ovviamente, ma sentiva anche un bruciore alla gola dovuto, probabilmente alle esalazioni di gas delle bomboletta e, così, è arrivata l'ambulanza che l'ha portata al pronto soccorso per un controllo. Nulla di grave, alla fine: serviva solo un po' di calma e di riposo. Le indagini per individuare il truffatore sono in corso. D.Deg. © RIPRODUZIONE RISERVATA