Maxitruffa incentivi al fotovoltaico: sequestro da 45 milioni, 60 indagati

VENEZIA - Denaro e beni immobili per un totale di 45 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza, su richiesta delle procure della corte dei Conti di Venezia e Bolzano, nei confronti della società QCII Basilicata srl, ritenuta responsabile di un danno erariale per oltre 65 milioni, dovuto alla percezione indebita di contributi pubblici per la realizzazione di impianti fotovoltaici. L'istruttoria è scaturita da un'indagine condotta dalla polizia economico finanziaria di Bolzano per truffa aggravata ai danni dello Stato alla procura di Matera. La società avrebbe in sostanza subaffittato alcuni parchi fotovoltaici in Basilicata facendoli figurare come di potenza inferiore a un megawatt e quindi e ricevendo illecitamente gli incentivi.



L'avvio dell'accertamento è scattato dopo che a Bolzano era giunta nel 2016 una richiesta di rimborso dell'Iva da 40 società, tutte con nomi simili e con sede a Matera, domiciliate presso uno studio di commercialista a Bolzano. Dall'indagine è scaturito che in realtà esse erano riconducibili a un unico soggetto economico, la Qcii Basilicata, con azionisti italiani e tedeschi. Le Fiamme gialle hanno scoperto che la società aveva acquistato nel 2008 nove parchi fotovoltaici in provincia di Matera, dei quali sei con potenza superiore a un megawatt e tre oltre i 100 kilowatt, per una superficie totale di 290 mila metri quadrati, pari a una quarantina di campi di calcio. Questi nove parchi erano stati «spezzettati» in 246 impianti di potenza inferiore ai 50 Kw e affittati alle 40 società partecipate, con sede dapprima in uno studio di Padova e poi a Bolzano. Attraverso dichiarazioni inviate al Gestore dei servizi elettrici, la Srl ha potuto così incassare gli incentivi «I Conto Energia» e «ritiro dedicato» destinati ai piccoli impianti fotovoltaici; il denaro poi rientrava alla capogruppo, mascherato da canone d'affitto. Sono così stati aperti il fascicolo penale presso la Procura di Matera, con una sessantina di indagati per truffa, e che è giunto alla fase di conclusione delle indagini preliminari, e parallelamente i procedimenti per danno erariale a Venezia e Bolzano, che coinvolgono otto persone, di nazionalità italiana e tedesca, tra amministratori e titolari formali delle società. La procura contabile lagunare ha chiesto e ottenuto quindi il sequestro «ante causam» degli impianti, valutati 37 milioni di euro, dei diritti di superficie (2,2 milioni), di denaro in conti correnti per 65 mila euro e di altri due immobili per 282 mila euro, per il danno erariale causato quando la Qcii Basilicata aveva sede a Padova. Presso la Corte dei conti di Bolzano, invece, la procura ha inviato gli inviti a fornire deduzioni.

