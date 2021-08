Truffano i turisti in centro storico con false richieste di aiuti: smascherati due giovani romeni

VENEZIA - La Polizia questa mattina - 18 agosto - ha fermato due giovani di romeni di 21 e 22 anni che stazionavano con cartelline e penna sul ponte dei Baretteri, nel cuore del centro storico, in attesa di qualche turista da truffare. Lo schema del tranello è noto: cercare di intenerire il cuore dei turisti con la richiesta di un contributo economico per sostenere fantomatiche iniziative di beneficenza verso disabili e non udenti.

I due stranieri, invece dei turisti, hanno però trovato gli agenti in borghese del Commissariato San Marco, che nel periodo estivo ha intensificato i controlli in tutto il centro storico. I due soggetti, accompagnati presso il Commissariato per gli accertamenti, sono stati sanzionati di 350 euro ciascuno, per violazione del Regolamento di Polizia e Sicurezza urbana.

E’ stato inoltre notificato loro l’ordine di allontanamento dal territorio veneziano.