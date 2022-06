Case e denaro, maxi confisca per la truffa delle auto di lusso

JESOLO - Il valore della confisca eseguita a inizio settimana dai militari della guardia di finanza di Venezia è di quasi due milioni di euro. Ci sono quattro unità immobiliari all'interno di un residence di lusso a Jesolo, un'azienda, dei conti correnti bancari, denaro contante e orologi. Tutti beni riconducibili in qualche modo (alcuni di sua diretta proprietà) ad Alberto Vallese, 54 anni di Jesolo, più volte indagato e arrestato per truffa e ancora ai domiciliari. La confisca è arrivata su richiesta della procura Antimafia di Venezia ed è arrivata a dama nei giorni scorsi. Sulla confisca, però, si apre già un contenzioso dal momento che - sostiene la difesa affidata al penalista Guido Galletti - in merito alle quattro unità immobiliari (la parte più ingente di quanto messo sotto sigilli) Vallese avrebbe soltanto firmato un preliminare e l'acquisto degli appartamenti non sarebbe stato chiuso.

DISCORDANZE

«Socialmente pericoloso ai fini della normativa antimafia»: per questo l'Antimafia veneziana ha messo i sigilli definitivi ai beni, dopo che in fase di indagine erano stato sequestrati a Vallese tre milioni di euro, uno dei quali si è poi riconosciuto non far parte del suo patrimonio. Il campanello d'allarme è suonato con la dissonanza tra quanto Vallese dichiarava all'Erario e il suo tenore di vita. Stando alle carte in mano a finanza e procura di Venezia, il lusso che il cinquantaquattrenne si poteva permette, nonostante dichiarazioni dei redditi non da Paperone, era frutto dei guadagni delle associazione a delinquere finalizzate ai vari reati.

Per ricostruire il patrimonio di Vallese, gli investigatori si sono avvalsi delle banche della guardia di finanza e dell'applicativo Molecola del Servizio centrale investigazioni sulla criminalità organizzata delle Fiamme gialle: un sistema informatico in grado di acquisire, incrociare e analizzare migliaia di dati economico-finanziari in tempi rapidissimi. Durante gli accertamenti sono stati attivati anche gli Uffici di cooperazione internazionale al fine di verificare l'esistenza di beni all'estero riferibili a Vallese.



OK AUTO

Il provvedimento di confisca riguarda l'indagine legata alla truffa Ok auto, a Chioggia, per cui Alberto Vallese era stato arrestato nel giugno 2019 con l'accusa di aver avuto un ruolo chiave nel raggiro di una cinquantina di acquirenti di vetture, restati a mani vuote dopo aver versato cospicui anticipi: il processo è ancora in corso a Venezia.

Secondo l'accusa, sfruttando il nome dell'autosalone, sarebbe stato organizzato un sistema articolato per ingannare gli ignari acquirenti. Allo scopo, l'amministratore della Ok auto avrebbe creato anche un'apposita agenzia, sempre a Chioggia, che si occupava di predisporre la documentazione per l'immatricolazione delle vetture inesistenti. Così i malcapitati clienti versavano tranquillamente gli anticipi, salvo poi trovarsi con nulla in mano.

Per gli investigatori Vallese - che sta affrontando un processo simile a Rovigo - era una delle menti del raggiro.