Le turiste prenotano l'appartamento a Murano, arrivano, ma quella porta non c'è

di Michele Fullin

VENEZIA - Prima o dopo c'era da scommetterci che sarebbe accaduto. L'elevatissimo turn-over turistico che ogni giorno investe Venezia sta cominciando ad attirare ancheche agiscono sui portali pubblicizzandoe affittandoli contemporaneamente a più persone la stessa data. Ovviamente, essendo un gioco che si fa con, questo non può che durare poco se non si vuole essere scoperti.Lunedì sera, comunque, si è verificato il primo caso conosciuto a Venezia e ieri la truffa è stata denunciata alla polizia nel commissariato di San Marco. Protagoniste loro malgrado della vicenda, due distinte signore turche che avevano prenotato unquesta settimana aper assistere alle iniziative in programma proprio in questi giorni, Glass Art Society. Hanno provato per ore a contattare telefonicamente l'inserzionista, fino a quando si sono fatte coraggio e hanno chiesto una mano ai vicini.. Le due donne hanno pagato per due notti 232 euro più 40 di pulizia e ovviamente l'imposta di soggiorno a parte...