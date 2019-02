«Mettiamo l'oro in frigo». Anziana derubata dai falsi addetti dell'acquedotto

MESTRE - Ennesima truffa ad anziani: ieri mattina poco prima di mezzogiorno, suonano alla porta della casa dove abita un'anziana, in via Jacopo Palma a Mestre. La signora apre: sono due uomini, di cui uno certamente veneto e ben vestito e l’altro indossante una tuta da elettricista, che spacciandosi per operatori dell’acquedotto, dopo aver controllato il contatore dell’acqua le chiedevano di poter effettuare un sopralluogo in casa perché avevano trovato delle tracce di gas nelle tubature dell’acqua.



I due, accompagnati dalla donna, sono entrati nell’abitazione e, per simulare la perdita, uno dei due faceva esplodere una bomboletta che emanava un forte odore di gas e si faceva consegnare tutto l’oro della signora, per un valore di 10.000 euro, dicendole che l’avrebbe portato in frigo per evitare che lo stesso fosse contaminato.



Successivamente si spostavano nel soggiorno della vittima dove i due prendevano anche un televisore e poiché l’aria all’interno dell’abitazione si faceva irrespirabile, la donna si allontanava lasciando soli i due uomini che approfittavano di quel frangente per scappare con la refurtiva. Sono in corso le indagini della polizia.

