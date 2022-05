«Ciao nonna, ho bisogno di 15mila euro per curarmi». E l'anziana ci casca

JESOLO - «Ciao nonna, sono messo male, ho bisogno di soldi per cure mediche». Il nome con cui si presenta lo sconosciuto corrisponde a un nipote reale della donna. La trappola è tesa e purtroppo scatta. Un episodio odioso su cui stanno indagando gli agenti del commissariato di Jesolo. L'ennesima truffa agli anziani messa a segno ai danni di persone che vivono sole e che per questo sono ancora più fragili e nel mirino di criminali senza scrupolo. Un colpo da 15mila euro quello denunciato dai parenti di una 86enne finita suo malgrado nel mirino di specialisti degli imbrogli a domicilio.



LA TELEFONATA

La telefonata alla signora che abita in un appartamento di via Pirami arriva nella mattinata di qualche giorno fa. Quando sente quello che crede essere il nipote non ci pensa un attimo e si reca in banca a prelevare i soldi che pensa, come le è stato detto, servano a pagare il costo di particolari terapie assolutamente necessarie. La filiale non è distante dalla sua abitazione e l'operazione, da quanto si è potuto ricostruire, pare non abbia destato sospetto alcuno. La pensionata rientra in casa e aspetta il signore che il nipote ha detto aver incaricato di passare per prendere il denaro.



L'AMICO

Purtroppo il lestofante si presenta, attorno alle tre del pomeriggio, dice di essere l'amico del nipote. È gentile e affabile e la rassicura sullo stato di salute del congiunto. Lei senza nutrire il benché minimo sospetto gli affida i suoi risparmi. E lui, saluta, esce e sparisce. È solo in serata quando viene raggiunta da alcuni familiari ai quali racconta la vicenda che capisce di essere stata turlupinata. E in maniera così feroce, facendo leva sugli affetti più cari. Non resta che chiamare la polizia, ma sono trascorse troppe ore dal fatto. Lo sconosciuto viene descritto con un'età fra i trenta e i quarant'anni, corporatura normale, altezza sul metro e ottanta. Non lo aveva mai visto prima.



LE INDAGINI

Sul caso stanno indagando anche i carabinieri. La raccomandazione è sempre la stessa. Essere cauti quando ci sono richieste di denaro, per di più con cifre a tre zeri e al telefono. Meglio prendere tempo, rinviare. E mai e poi mai aprire a chi suona all'ingresso e non si conosce. Non è il primo né sarà l'ultimo raggiro che coinvolge anziani inermi. L'importante è alzare la guardia anche da parte dei vicini, creare una sorta di rete di protezione, che sia di supporto anche all'azione preventiva o repressiva delle forze dell'ordine. E nel caso di sospetti o dubbi chiamare il 113 o il 112.