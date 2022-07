Concordia Sagittaria, torna a casa dalle vacanze e trova la mamma morta in piscina: è giallo

CONCORDIA SAGITTARIA - Di ritorno dalla vacanza all'estero, trova la mamma morta in piscina. È giallo a Concordia Sagittaria sulla morte di Anna Grazia Canciani, 71 anni, imprenditrice nel settore dei mobili a Portogruaro. Il cadavere è stato rinvenuto intorno alle 4.30 del mattino di lunedì 4 luglio, nella piscina della villa Canciani, in via Frattuzza nella frazione concordiese di Cavanella.

Dramma a Concordia Sagittaria, trova la mamma morta in piscina



È stato il figlio a trovare il corpo della mamma che galleggiava in acqua. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con i carabinieri. Dalla Procura di Pordenone, che coordina le indagini, hanno disposto gli accertamenti. Gli investigatori dell'Arma devono capire la causa del decesso dell'imprenditrice. Il medico legale Antonello Cirnelli, giovedì 7 luglio, effettuerà l'esame autoptico che permetterà di fare piena chiarezza sul decesso.