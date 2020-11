Carambola tra auto sulla "Triestina", la viabilità è in tilt

SAN STINO DI LIVENZA - Schianto sulla "Triestina" a San Stino di Livenza viabilità in tilt. Sono almeno 3 le auto coinvolte nella carambola lungo la Statale 14. L'incidente è accaduto nel tratto compreso tra il grande rondò di San Stino e quello della tangenziale, in direzione di Portogruaro.

Non è ancora chiaro cosa è accaduto verso le 18.15, ma tre autovetture sono rimaste coinvolte nel botto.Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco di Motta di Livenza con i colleghi di Portogruaro e i sanitari del 118. Pesanti le ripercussioni sul traffico. Lunghe code si registrano in ambo i sensi di marcia. È consigliato svoltare verso Concordia Sagittaria per chi deve raggiungere San Stino o Portogruaro. Al momento Atvo, l'azienda dei trasporti del Veneto orientale, non ha subito variazioni ma dalla centrale operativa stanno monitorando la situazione.

