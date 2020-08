Ventenne attraversa il passaggio a livello al buio: straziato dal treno

GAGGIO (Venezia) - Il treno investe un pedone al passaggio al livello di Gaggio: macraba fine per un ragazzo di 20 anni di cui non si conosce ancora l'identità. È successo ieri sera - 16 agosto - a tarda ora sulla tratta ferroviaria compresa tra Gaggio e Quarto d'Altino. Secondo la prima sommaria ricostruzione il giovane (non un ciclista come pareva in un primo momento dalle informazioni fornite dal macchinista) avrebbe attraversato il passaggio a livello in prossimità di via Crete. Il corpo è stato sbalzato a diversi metri di distanza.



Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i vigili del fuoco . A causa dell'oscurità non è stato semplice per i soccorritori intervenire nella zona. Nelle ricerche è stato trovato un arto della vittima prima di riuscire a ricomporre il corpo..



Con ogni probabilità si tratta di un gesto estremo del giovane.



La linea ferroviaria è stata bloccata a lungo per permettere le operazioni di soccorso.





Sos Suicidi. Sono attivi alcuni numeri verdi a cui chiunque può rivolgersi per avere supporto e aiuto psicologico:

Telefono Amico 199.284.284

Telefono Azzurro 1.96.96

Progetto InOltre 800.334.343

De Leo Fund 800.168.678 Ultimo aggiornamento: 09:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA