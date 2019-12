Incidente ferroviario sulla Milano-Venezia. Auto investita dal treno in corsa: 21enne miracolato

Treno in corsa travolge un'auto: l'incidente ferroviario è avvenuto intorno alle sei di mattina ogig, 28 dicembre, sulla linea Milano-Venezia, all'altezza del passaggio a livello a Rezzato, nel Bresciano.



TRAFFICO FERROVIARIO INTERROTTO

La linea Milano-Venezia è stata interrotta per qualche ora, causando disagi e cancellazioni. Una decina i treni coinvolti, uno cancellato e tre parzialmente cancellati, riporta il sito di Trenitalia. Intorno alle 8.45, il traffico è ripreso sulla linea dopo l'intervento dell'autorità giudiziaria.



TRENO INVESTE L'AUTO - COSA E' SUCCESSO

Un'auto è stata colpita da un treno al passaggio a livello a Rezzato, nel Bresciano. La vettura era guidata da un ventunenne di origini moldave che non ha riportato ferite. L'auto avrebbe attraversato il passaggio a livello quando era in arrivo il treno che ha colpito la vettura. Sotto choc il giovane coinvolto. Ultimo aggiornamento: 09:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA