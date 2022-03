CHIOGGIA - In treno da Piove al mare: negli ultimi giorni è tornato di attualità il collegamento ferroviario Piove di Sacco - Chioggia, vedendo in esso la possibilità di utilizzare parte dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.



L'ANNUNCIO

Dopo tanta attesa, dovrebbe essere la volta buona perché la notizia arriva dal Senato e dallo stesso Antonio De Poli, questore a Palazzo Madama e senatore padovano. «In Parlamento abbiamo approvato giovedì in seconda lettura alla Camera, in Commissione trasporti - il Documento strategico della mobilità ferroviaria di Governo-Rfi. La notizia positiva per il territorio della Saccisica è l'inserimento del collegamento ferroviario tra Piove di Sacco e Chioggia, un'opera che è stata fortemente rivendicata dai territori in questi anni e che rappresenta un primo risultato importante per un'area della nostra regione che va valorizzata anche e soprattutto sotto il profilo turistico», afferma il senatore Udc, commentando l'approvazione delle linee guida del Contratto di programma di Rfi, in Commissione trasporti alla Camera. «Si tratta di un progetto che ha un'importanza vitale in quanto la realizzazione della nuova linea ferroviaria porterebbe vantaggi a cittadini, famiglie e imprese, con riflessi positivi importanti sull'economia turistica e nel settore dei servizi», aggiunge Antonio De Poli.

PASSO DECISIVO

«Il via libera in Commissione trasporti, in prima lettura in Senato e in seconda alla Camera, rappresenta un passo importante verso il raggiungimento dell'obiettivo dopo anni di battaglie condotte nei territori, insieme a sindaci e amministratori locali», conclude il senatore padovano. Sarebbe un bel passo avanti per Piove e Chioggia avere una viabilità alternativa a una strada statale problematica, quale è la Romea, con benefici ritorno anche per il territorio del Comune di Codevigo che è attraversato in lungo e in largo da una viabilità che certo non facilita gli spostamenti tra il capoluogo e le frazioni, in particolare con quella più lontana di Conche.



Così Davide Gianella, sindaco di Piove di Sacco sul punto: «La linea Piove-Chioggia sarebbe un'infrastruttura moderna, che toglierebbe traffico, velocizzerebbe i collegamenti, e sarebbe qualcosa dì eccezionale. Dopo di che, mi auguro che oltre all'annuncio vi possa essere concretezza nel più breve tempo possibile».