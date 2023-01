Treni con ritardi di 80 minuti sulla linea Venezia-Trieste. Persone sui binari tra ​Quarto d'Altino e San Donà di Piave

Caos questa mattina sulla linea Venezia-Trieste: la circolazione dei treni è fortemente rallentata dalle 11 del primo gennaio 2023 per la presenza di persone non autorizzate vicino ai binari tra Quarto d'Altino e San Donà di Piave, in corso l'intervento delle forze dell'ordine. I treni regionali della tratta stanno registrando ritardi fino a 80 minuti.