Si guasta il locomotore, Nordest diviso in due. Pomeriggio di passione per i pendolari

Guasto al locomotore, in tilt la linea ferroviaria Trieste-Venezia. Nordest diviso in due oggi, lunedì 14 novembre dalle 13.50 alle 17.45, per un guasto alla motrice di un treno merci tra Monfalcone e Bivio di Aurisina che ha causato forti disagi sulle linee Trieste Venezia via Portogruaro, Trieste Venezia via Gorizia-Udine-Pordenone e Trieste-Udine-Tarvisio via Cervignano. Per questo la società ferroviaria ha disposto la circolazione su binario unico e l'attivazione degli autobus sostitutivi.

La lunga attesa per il locomotore di soccorso ha comportato ritardi compresi tra 30 minuti e 1 ora e 30 minuti per 1 treno alta velocità, 1 Eurocity e 15 regionali. Limitati nel percorso 11 regionali, cancellati 6 treni regionali. Problemi anche per il regionale 16644, previsto in partenza alle 17.52 ma che è alle o18.30. Gli altri convogli regionali subiranno ritardi "a cascata" in ambo le direzioni.