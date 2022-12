PORTOGRUARO - Lo svilimento della stazione ferroviaria di Portogruaro-Caorle tra i punti dell'ultimo consiglio comunale del 2022. È stata convocata per venerdì, alle 17 e non come al solito alle 19, l'ultima seduta dell'assemblea comunale. Il consiglio deve infatti approvare tassativamente entro fine anno il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche dell'ente. Con l'occasione verranno discusse anche altre due delibere: due ratifiche di deliberazione della giunta che variano il bilancio per corrispondere gli arretrati ai dipendenti secondo quanto previsto dal nuovo contratto nazionale e per accertare il contributo ministeriale per il progetto del Pnrr gestito dal Comune di Musile di Piave che punta al rafforzamento dei servizi sociali e alla prevenzione del fenomeno del cosiddetto burn out (malessere) tra gli operatori sociali.



MOZIONI

Il consiglio discuterà anche tre mozioni: due presentate alla Conferenza dei capigruppo, la prima sulla riforma delle Ipab e sulle misure ed interventi a supporto della gestione, la seconda sul sostegno e adesione alle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico e una invece presentata dal Gruppo Misto sulle tratte di pertinenza e fermate treno Frecciarossa. I consiglieri Pizzolitto, Senatore e Stival hanno infatti denunciato che è stata recentemente soppressa la fermata a Portogruaro del Treno Frecciarossa che collega Torino a Trieste. Fermata che però è stata ricollocata nella vicina Latisana (Ud). «Negli ultimi anni dicono - si è assistito a riduzioni di altre fermate su altre tratte. Siamo preoccupati per le conseguenze che potranno esserci, sia per quanto riguarda l'economia, soprattutto turistica, che la fruizione dell'Università di Trieste da parte dei giovani di tutto il mandamento. Con la mozione si impegna il sindaco ad attivarsi in tutte le sedi, non ultima quella di Trenitalia, per comprendere le motivazioni dello svilimento della stazione di Portogruaro e a rappresentare alla Conferenza dei sindaci e al presidente della Regione Veneto queste problematiche per ripristinare al più presto la fermata a Portogruaro». Intanto, l'amministrazione ha confermato la regolare apertura alla viabilità del sottopasso ferroviario di Summaga sulla linea Portogruaro-Venezia, di cui è stata rinviata la cerimonia di inaugurazione. «Ci siamo fortemente impegnati ha detto il sindaco Favero - per accelerare questa apertura che è arrivata grazie alla collaborazione di Rfr, della Regione e alla disponibilità delle ditte esecutrici, anticipando di ben 10 mesi i tempi previsti. La cittadinanza di Summaga entro il prossimo anno vedrà concluse tutte le opere previste da questo complesso progetto, compreso il sottopasso sulla linea ferroviaria Portogruaro-Treviso».