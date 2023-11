Treni e autobus soppressi: caos al confine tra Veneto e Fvg

Studenti e pendolari appiedati a Portogruaro.

Da mezzogiorno di oggi, giovedì 2 novembre, non è possibile attraversare il confine regionale con i mezzi pubblici. L'ordinanza del FVG per l'allerta maltempo ha infatti disposto la soppressione di treni e bus. Dal Veneto non è quindi possibile raggiungere le stazioni in FVG. L'unica alternativa è munirsi di biglietto Atvo che ha rafforzato le corse verso il FVG. L' azienda dei trasporti Atvo ha disposto corse da Portogruaro a Latisana e da Portogruaro a Sesto al Reghena. Domani invece i bus Atvo si fermeranno sul confine regionale