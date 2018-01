Tredicenne aggredita e toccata nelle parti intime dal branco

di Giorgia Pradolin

VENEZIA - L'hanno avvicinata, accerchiata e spintonata nel più vicino sottoportico perché uno di loro potesse palpeggiarla nelle parti intime, con l'intenzione di approfittare della situazione e probabilmente stuprarla.Non è più caccia all'uomo ma caccia alper le molestie sessuali subite da unavenerdì pomeriggio in. Una delle zone più popolate e frequentate di Venezia dove mai si sarebbe pensato potesse accadere un simile episodio,La tredicenne ha sporto denuncia in Questura per la violenza sessuale, e i suoi indumenti sono stati posti sotto sequestro e consegnati al reparto della Polizia Scientifica: si cercano le tracce dello sconosciuto che l'ha palpeggiata nelle parti intime, fosse anche un solo capello rimasto sui vestiti che possa ricondurre al Dna dell'aggressore. Le indagini sono in corso e la polizia passerà al vaglio tutte ledi videosorveglianza della zona: via Garibaldi, Riva Sette Martiri e Riva degli Schiavoni, per cercare di individuare il gruppetto che è stato descritto dalla giovane. Si tratta di tre o quattro uomini stranieri, nordafricani, che hanno intrappolato e terrorizzato quella che è poco più che una bambina...