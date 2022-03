A4, incidente nel tratto maledetto: traffico bloccato e autostrada chiusa tra gli svincoli di San Stino e San Donà

Un incidente in A4 tra gli svincoli di San Stino e San Donà, il traffico è bloccato. A essere interessato è il solito tratto maledetto della autostrada A4. L'incidente è accaduto quando mancavano una quindicina di minuti alle 17 lungo la carreggiata in direzione di Venezia. Lo scontro ha coinvolto due Tir, il primo stava uscendo dalla stazione di servizio di Calstorta quando è stato tamponato dal secondo. Due le persone ferite, una delle quali è rimasta incastrata fra le lamiere.

APPROFONDIMENTI PORTOGRUARO/LATISANA Schianto tra Tir nel tratto maledetto: riaperta la A4. Morti due... PRIMO PIANO Paura nel tratto maledetto della A4: Tir sbanda, finisce nella... SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Tamponamento: Edlira stritolata tra le lamiere della sua Mercedes...

Nello schianto i mezzi coinvolti hanno invaso completamente la carreggiata non permettendo il normale deflusso del traffico. Autovie ha segnalato il blocco dei veicoli già a Portogruaro e la chiusura dello svincolo di Cessalto. E' stato chiuso il tratto tra San Stino di Livenza e San Donà di Piave, chiuso in entrata anche lo svincolo di San Stino. Non solo, perché viene segnalato anche un incidente nel tratto compreso tra lo svincolo di Latisana e il nodo di Portogruaro, sempre in direzione di Venezia. Proprio il martedì gli incidenti sono frequenti con l'autostrada che viene invasa dai mezzi pesanti che, partiti la domenica sera, arrivano in Italia in queste ore.