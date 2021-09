Riaprono le scuole: nuovi orari e servizi aggiuntivi dell'Actv per gli studenti di tutta la provincia

VENEZIA - Lunedì 13 settembre riaprono le scuole (in presenza) e per i trasporti scatta la "rivoluzione": l'Azienda veneziana Actv informa che appunto da lunedì prossimo, per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022, i servizi di trasporto pubblico vengono potenziati e gli orari modificati. Ecco tutte le linee.

SERVIZI DI NAVIGAZIONE

Linea 1: attivate le corse (con valenza feriale scolastica da lun. a sabato) da Lido SME a Sant’Angelo alle 7.27 (ferma a San Samuele anziché a Ca’ Rezzonico) e da Lido SME a San Zaccaria alle 7.38, 7:50, 8:14, 8:26, 8:50 e 9:02. Da San Zaccaria a Lido SME alle 13:04, 13:16, 13:40, 13:52, 14:16 e 14:28.

Linea 2: attivate le corse (con valenza feriale lun-sab scolastica) da Giudecca Palanca B a Zattere dalle 7:19 alle 9:19 ai minuti07:19, 31, 43 e 55 e dalle 12:39 alle 14:39 ai minuti 03, 15, 27, 39 e 51. Da Zattere B a Giudecca Palanca dalle 7:24 alle 9:12 ai minuti 00, 12, 24, 36 e 48 e dalle 12:34 alle 14:34 ai minuti 10, 22, 34, 46 e 58

Linea 2/: effettuato il servizio tutti i giorni da P.le Roma a Ferrovia e Rialto con corse dalle ore 07:11 alle ore 19:41 ai minuti 11, 21, 31, 41 e 51 e dalle ore 20:01 alle ore 23:41 ai minuti 01, 21 e 41 | da Rialto a Ferrovia e P.le Roma dalle ore 07:32 alle ore 20:02 ai minuti 02, 12, 22, 32, 42 e 52 e dalle ore 20:22 alle ore 00:02 ai minuti 02, 22 e 42

Linee 5.1/5.2: attivate le corse feriali scolastiche da Lido S.M.E. “A” a F.te Nove dalle ore 7.10 alle 9.30 e dalle ore 13.10 alle 14.50 ai minuti 10-30-50 e da F.te Nove “D” a Lido S.M.E. dalle ore 7.38 alle 9.18 ai minuti 18-38-58 e dalle ore 12.40 alle 14.40 ai minuti 0-20-40.

Linea 6: effettuato il servizio per fasce orarie nelle giornate feriali da P.le Roma B per Lido SME corse dalle ore 06:21 alle ore 08:41 e dalle ore 12:21 alle ore 19:21 ai minuti 01, 21 e 41 | da Lido SME B per P.le Roma corse dalle ore 06:42 alle ore 09:02 e dalle ore 12:22 alle ore 20:02 ai minuti 02, 22 e 42. Nelle giornate festive da Piazzale Roma B per Lido SME corse dalle 8:41 alle 19:21 ai minuti 01, 21 e 41. Da Lido SME B per P.le Roma corse dalle 9:22 alle 2:02 ai minuti 02, 22 e 42

Linea 10: attivato il servizio (con valenza feriale lun-sab scolastica) con corse in partenza da Lido SME E a Zattere alle 07:13, 07:33, 07:53, 08:13, 13:05, 13:25, 13:45 e 14:05. Da Lido SME a San Marco Giardinetti alle 08:33 e 08:53. Da Giardini a Zattere alle 7:20, 7:40, 8:00 e 8:20. Da Giardini a San Marco Giardinetti alle 8:40 e 9:00. Da San Marco Giardinetti a Zattere alle 7:27, 7:47, 8:07 e 8:27. Da Zattere B a Lido SME alle 7:34, 7:54, 08:14, 8:34, 12:44, 13:04, 13:24, 13:44, 14:04 e 14:24.

Linea 15: attivate le corse (con valenza feriale lun-sab) da San Zaccaria a P.ta Sabbioni alle 13:14, 17:44 e 18:44. Da Punta Sabbioni a San Zaccaria A alle 6:29, 6:59, 07:29, 07:59 e 17:55.

Vengono conseguentemente sospesi i rinforzi cosiddetti “balneari” di linea 1, 5.1/5.2, 8 e 18, le corse di linea 7 da San Zaccaria per Murano delle ore 10:14, 13:14, 13:44 e 16:14, le corse aggiuntive programmate per limiti capienza Covid, le corse linea 16 da Fusina a Zattere delle 21 e da Zattere a Fusina delle 21:30.

SERVIZI AUTOMOBILISTICI LIDO

Modificati i percorsi delle linee A, C e V, vengono sospese le linee circolari oraria e antioraria (CO/CA) e viene riattivata la linea B

Alert: da lunedì 13 a martedì 21 settembre 2021, per lavori al ripristino della regolare viabilità fronte Palazzo del Cinema al Lido, viene modificato il percorso delle linee V e 11.

TRAM

Orario invariato.

SERVIZI AUTOMOBILISTICI URBANI

Linea 2: istituite nuove corse (con valenza feriale lun-ven) alle 6:54, 7:06 e 7:18 da Viale Don Sturzo a Venezia - Piazzale Roma.

Linea 5: rimodulato il servizio con corse in partenza (con valenza feriale lun-sab) da Venezia - Piazzale Roma a Aeroporto Marco Polo alle 4:35, 5:40, 6:10 e 6:40, dalle 7:10 alle 8:25 ai minuti 10, 25, 40 e 55, dalle ore 08:42 alle 20:42 ai minuti 02, 22 e 42 e dalle ore 21:12 alle 00:42 ai minuti 12 e 42. Da Aeroporto Marco Polo a Venezia alle 4:08, 5:10, 5:40, 6:10 e 6:40. Dalle 6:55 alle 8:55 ai minuti 10, 25, 40 e 55, dalle 9:12 alle 20:52 ai minuti 12, 32 e 52 e dalle 21:12 alle 1:12 ai minuti 12 e 42. Nei festivi corse in partenza da Venezia - Piazzale Roma per Aeroporto Marco Polo dalle 5:40 alle 00:40 ai minuti 10 e 40. Da Aeroporto Marco Polo a Venezia prima corsa alle 4:08, successivamente dalle 5:10 alle 1:10 ai minuti 10 e 40.

Linea 7: istituita una nuova corsa (con valenza feriale lun-ven) alle 6:50 da Spinea - Via Martiri a Venezia - Piazzale Roma.

Linea 16: istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle 13:45 e 14:40 da Rizzardi a Fusina. Sospese le corse delle 14:00, 15:00, 22:00 e 2.00 da Rizzardi a Fusina e le corse delle 22:30 e 23:30 da Fusina a Rizzardi.

Linea 24: istituita una nuova corsa (con valenza feriale lun-sab) alle 07:30 da Istituto Gritti a Venezia - Piazzale Roma.

SERVIZI AUTOMOBILISTICI EXTRAURBANI

Linea 3E: istituite due nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle 14:35 da Mirano a Borgoricco e alle 15:10 da Borgoricco a Mirano. Le corse (con valenza feriale lun-sab) delle 6:35, 6:53 e 14:20 (escluso il sabato) da Mirano a Borgoricco vengono prolungate a San Michele delle Badesse. Le corse (con valenza feriale lun-sab) delle 7:15 e 14:45 da Borgoricco a Mirano vengono sospese.

Linea 6E: istituita una nuova corsa (con valenza feriale lun-sab) alle 13:32 da Mestre Centro a Scorzè.

Linea 8E: istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle 12:15 e 13:40 da Preganziol a Mestre Centro. Alle 14.15 da Treviso a Mogliano Veneto. Alle 12:00 da Mogliano Veneto a Stazione Ferroviaria di Preganziol. Alle 12:55 da Mestre Centro a Treviso.

Linea 12E: la corsa (con valenza feriale lun-sab) delle 12:55 da Scorzè a Mogliano Veneto viene posticipata alle 13:05.

Linea 17E: istituita una nuova corsa (con valenza feriale lun-sab) alle 14:20 da Mirano a Caltana. La corsa (con valenza feriale lun-ven) delle 13:37 da Caltana a Mirano viene sospesa | la corsa (con valenza feriale lun-sab) delle 7:20 da Mirano a Caltana viene sospesa.

Linea 53E: la corsa delle 7:35 da Dolo a Padova viene sospesa.

Linea 54E: istituita una nuova corsa il sabato alle ore 6:20 da Fossò a Dolo.

Linea 55E: istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle 06:45 da Dolo a Vigonovo, alle 7:15 da Vigonovo a Dolo, alle 18:50 da Celeseo a Dolo. Vengono sospese le corse alle 5:10 da Calcroci a Vigonovo, alle 5:50 da Dolo a Celeseo, alle 6:35 da Dolo a Stra, alle 11.35 da Dolo per Fossò, alle 14:30 da Dolo a Stra, alle 07:15 da Stra a Dolo e alle 15.50 da Celeseo a Dolo.

Linea 55SE: istituita una nuova corsa (con valenza feriale lun-sab) alle 17:12 da Dolo a Stra.

Linea 56E: la corsa (con valenza feriale lun-sab) delle 16:40 da Dolo a Mira Lanza viene posticipa alle 16:45.

Linea 57E: la corsa delle 6:35 da Caltana a Mestre Centro - Piazza XXVII Ottobre viene sospesa.

Linea 58E: istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle 6:50 da Adria a Cavarzere, alle 13:17 da Piove di Sacco a Stra, alle 14:04 da Stazione Ferroviaria di Adria a Cavarzere, alle 14:20 da Cavarzere Centro a Stazione Ferroviaria di Cavarzere (al sabato la corsa viene effettuata alle 14:25), alle 14:52 da Cavarzere Centro per Stazione Ferroviaria di Cavarzere (non viene effettuata al sabato), alle 15:38 da Adria a Cavarzere (solo al sabato), alle 16:00 da Cavarzere Centro per Stazione Ferroviaria di Cavarzere, alle 18:20 da Cavarzere Centro per Stazione Ferroviaria di Cavarzere (solo al sabato), alle 7:20 da Stazione Ferroviaria di Cavarzere a Cavarzere Centro, alle 10:37 da Stazione Ferroviaria di Cavarzere a Cavarzere Centro (al sabato la corsa non viene effettuata), alle 12:05 da Cavarzere a Adria, alle 12:40 da Cavarzere a Adria (non viene effettuata al sabato). Vengono sospese le corse alle 5:42 da Fossò a Dolo, alle 6:50 da Stazione Ferroviaria di Adria a Dolo, alle 9:00 da Stazione Ferroviaria di Adria a Dolo, alle 13:02 da Cavarzere Centro a Stazione Ferroviaria di Cavarzere, alle 13:50 da Piove di Sacco a Dolo, alle 8:15 da Dolo a Cavarzere, alle 13:57 da Stazione Ferroviaria di Cavarzere a Cavarzere Centro. La corsa alle 11:10 da Cavarzere Centro per Stazione Ferroviaria di Cavarzere viene anticipata alle 11:05, la corsa alle 12:45 da Piove di Sacco a Dolo viene anticipata alle 12:35, la corsa alle 13:50 da Adria a Dolo viene posticipata alle 13:55, la corsa delle 14:10 da Stazione Ferroviaria di Adria a Cavarzere viene anticipata alle 14:05, la corsa alle 10:47 da Stazione Ferroviaria di Cavarzere a Cavarzere Centro viene anticipata alle 10:37, la corsa alle 12:10 da Dolo a Piove di Sacco viene posticipata alle 12:20 e la corsa alle 13:19 da Stazione Ferroviaria di Cavarzere a Cavarzere viene anticipata alle 13:12.

Linea 59E: istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle 12:25 da Dolo a Mirano, alle 13:35 da Dolo a Mirano (non viene effettuata al sabato), alle 15:05 da Mirano a Dolo e alle 17:40 da Mirano a Dolo (al sabato la corsa non viene effettuata).

Linea 66E: istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle 12:45 da Dolo a Mellaredo e alle 13:05 da Mellaredo a Dolo. La corsa alle 14:18 da Dolo a Mellaredo viene posticipata alle 14:23. La corsa alle 06:05 da Dolo a Mellaredo viene sospesa.

Linea 67E: istituite nuove corse (con valenza feriale lun-ven) alle 6:40 da Dolo a Bojon, alle 14:50 da Dolo a Piove di Sacco, alle 15:10 da Dolo a Piove di Sacco (viene effettuata anche al sabato), alle 7:10 da Bojon a Padova. La corsa alle ore 13:20 da Dolo a Bojon viene anticipata alle 13:05, la corsa alle 14:25 da Dolo a Piove di Sacco viene anticipata alle 14:15, la corsa alle 13:45 da Bojon a Dolo viene posticipata alle 13:55, la corsa alle 14:00 da Piove di Sacco a Dolo viene posticipata alle 14:05.

Linea 67RE: istituite nuove corse (con valenza feriale lun-ven) alle 12:10 da Piove di Sacco a Venezia - Piazzale Roma e alle 08:25 da Venezia a Piove di Sacco (viene effettuata anche al sabato). Vengono sospese le corse alle 6:25 da Venezia - Piazzale Roma a Bojon, alle 7:10 da Venezia - Piazzale Roma a Piove di Sacco e alle 7:30 da Venezia - Piazzale Roma a Piove di Sacco.

Linea 81E: istituite nuove corse (con valenza feriale lun-sab) alle 8:11 da Stazione Ferroviaria di Adria a Sottomarina, alle 14:15 da Cavarzere a Sottomarina e alle 13:05 da Sottomarina a Cavarzere (non viene effettuata al sabato).

SERVIZI AUTOMOBILISTICI CHIOGGIA

Per le linee 3, 4, 5, 6 e 7 vengono ripristinati i percorsi invernali.