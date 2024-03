VENEZIA - Trasportare un malato o una persona con difficoltà di movimento, a Venezia, è da sempre un'impresa. I servizi in convenzione con Ulss e Comune sono richiestissimi, le attese inevitabili. E la soluzione a pagamento, che spesso diventa una scelta quasi obbligata, ha costi impegnativi: 50 euro a tratta. «C'è un grande bisogno in questo campo - conferma Mauro Di Matteo, presidente di Ada, l'Associazione per i diritti degli anziani - e manca soprattutto una rete di volontariato che offra un'alternativa come avviene in terraferma. Noi vorremmo provare a costruirla anche per il centro storico». Una sfida impegnativa, quella proposta da Di Matteo, che verrà lanciata ufficialmente oggi, in occasione della festa organizzata da Ada all'ospedale Santi Giovanni e Paolo.



Con una settantina di volontari, tra cui vari infermieri, Ada è attiva sia a Mestre che a Venezia. Garantisce una serie di punti infermieristici a servizio degli anziani. E da qualche anno, in terraferma, organizza anche trasporti per anziani, disabili, persone in difficoltà. «Abbiamo due auto e un pullmino dove riusciamo a caricare le carrozzine - spiega Di Matteo -, ma non bastano. C'è un'enorme richiesta: servirebbero dieci mezzi!». In media l'associazione trasporta circa 35 persone la settimana. Molti sono anziani che si recano ai centri servizi delle case di riposo. Ma ci sono anche persone che si servono di questo servizio per recarsi a un visita o a un esame.



UN PROGETTO SOCIALE

«È stato organizzando questa attività a Mestre che abbiamo capito l'enorme bisogno che c'è a Venezia - continua Di Matteo - Molti ci hanno raccontato le loro difficoltà. Di fatto i pochi abitanti rimasti in centro storico non hanno un servizio alternativo di volontariato vero, che copra l'intera città d'acqua». Il presidente di Ada sa bene che l'idea di organizzare un trasporto per disabili e anziani, basato sul volontariato puro, non sarà di facile attuazione in una città complessa come Venezia, dove il settore del trasporto acqueo in particolare muove grandi interessi. Ed è anche per questo che precisa di voler creare un'alleanza con altre realtà del volontariato. «Non vogliamo fare tutto da soli - continua Di Matteo - La nostra ambizione sarebbe quella di creare una rete di associazioni che si impegnino per questa iniziativa. Per prima cosa andranno trovati i volontari, che a Venezia scarseggiano. E poi bisognerà mettersi a caccia di donazioni per mantenere il servizio. Una idroambulanza ha costi molto elevati, ma confido che il mondo del commercio, degli esercenti, degli albergatori sia disponibile a dare una mano. Per la barca forse la stessa Ulss potrebbe metterci a disposizione un mezzo usato da adattare al servizio».



Per il momento solo idee, da confrontare con le altre associazioni. «Vogliamo provarci. Sappiamo che il business del trasporto acqueo a Venezia è enorme. Che non sarà facile. Ma tentiamo - insiste il presidente - E il primo passo sarà fare rete tra le associazioni, con l'obiettivo di dare un servizio alle persone e insieme di risvegliare la natura del veneziano più aperta alla solidarietà. Insomma, vogliamo mettere in piedi qualcosa di veramente sociale».



L'OMAGGIO ALLE DONNE

L'appello a istituzioni, mondo del volontariato, potenziali donatori, sarà lanciato oggi, alla festa che Ada ha organizzato con il Centro ricreativo operatori sanitari dell'Ulss 3 per la chiusura della mostra degli "artisti esploratori in onore agli 800 anni di vita dell'ospedale dei veneziani". Un'intera giornata di festa che comincerà la mattina con una visita guidata alla parte monumentale del complesso ospedaliero. Ma il momento centrale sarà nel pomeriggio, dalle 15.30, nella sala degli Angeli del polo museale. Qui, vista l'occasione dell'8 marzo, ci sarà l'omaggio alle donne «che hanno dato un contributo alla crescita dell'ospedale dei veneziani», con la premiazioni di figure che sono state un riferimento per i Santi Giovanni e Paolo. Un ringraziamento alla storia recente della sanità veneziana, con un progetto per il futuro tutto da costruire.