Novità nei trasporti, i biglietti di vaporetti e mezzi pubblici si pagano a bordo con modalità contactless

VENEZIA - I biglietti sui vaporetti e sugli altri mezzi di trasporto pubblico locale di Venezia si potranno pagare a bordo in modalità contactless. E' stato presentato oggi, 19 dicembre, a Cà Farsetti, sede del Comune, il nuovo sistema integrato di pagamento dei titoli di viaggio tramite carte bancarie, che entrerà in vigore a partire da settembre 2023. È frutto di un accordo di collaborazione del gruppo Avm e un raggruppamento temporaneo di imprese composto da Conduent ed Elavon, con la partecipazione di Visa. L'iniziativa è estesa alla rete urbana e extraurbana dell'area centro meridionale della Città metropolitana, e permetterà di acquistare i titoli di viaggio tramite tecnologia 'contactless' con carte di debito e credito, prepagate, smartphone e wearable. L'accordo prevede la fornitura di 1.900 validatrici, che saranno in grado di leggere anche le tessere Venezia Unica, i biglietti elettronici e la AVM Venezia Official App, con un unico punto di contatto.

«Tappa fondamentale»

«E' una tappa fondamentale per Comune di Venezia e gruppo Avm. - ha commentato l'assessore al Bilancio, Michele Zuin - La comodità di pagare il trasporto pubblico locale direttamente con la carta di credito su lettore magnetico è incredibile, perché ci pone al passo con le più grandi capitali europee e mondiali». «Come Visa partecipiamo in due modi. - ha commentato Stefano Stoppani, Country Manager Visa Italia - Condividiamo l'esperienza acquisita in progetti simili fatti in Europa, e aiuteremo nella campagna di comunicazione, perché bisogna sostenere gli utenti nel cambiamento dei propri usi e costumi».

Come funziona

Il nuovo sistema di pagamento sarà dapprima applicato in via sperimentale ai soli biglietti, con e senza tessera Venezia Unica, anche giornalieri e pluri-giornalieri, per poi estendersi agli abbonamenti mensili e infine agli annuali. Per il cliente occasionale sarà sufficiente avvicinare la propria carta bancaria alla validatrice per regolare il pagamento e poter viaggiare a bordo dei mezzi. I possessori di tessera Venezia Unica dovranno associare il proprio profilo all'interno dell'area riservata dei siti aziendali (www.avmspa.it e www.actv.it) con la propria carta bancaria, e utilizzare tale modalità per pagare direttamente in validatrice il biglietto urbano o extraurbano, senza necessità di pre-acquistarlo. Nella rete tranviaria, in quella automobilistica urbana di Lido e Pellestrina, in navigazione e nel People Mover sarà sufficiente fare 'tap' solo in salita e continuare a utilizzare la stessa carta bancaria per viaggiare senza ulteriori addebiti nel periodo di validità del titolo. Su tutti i bus in esercizio nella rete urbana di terraferma e nella rete extraurbana, compresi i viaggi aventi origine o destinazione l'Aeroporto Marco Polo di Venezia, verrà invece adottato il sistema già adottato nella rete autostradale, con l'applicazione della tariffa massima per il singolo viaggio in caso di mancato tap in uscita.