VENEZIA - L'adeguamento Istat fa crescere i prezzi dei biglietti dei trasporti da e verso la provincia veneziana. Resta salvo dai rincari il territorio comunale veneziano, dove solo le tariffe extraurbane subiranno un aumento. Si tratta di incrementi che non arrivano ai livelli dell'inflazione, ma che vengono considerati necessari per coprire i crescenti costi delle varie componenti del trasporto pubblico locale, dal gasolio alle gomme, fino ai costi di gestione. Scelte quindi "obbligate", che partiranno da pochi centesimi di euro, fino a qualche decina nel caso degli abbonamenti.



AVM ACTV

Per quanto riguarda il trasporto gestito da Actv, a spiegare il perché si è proceduto così è Michele Zuin, assessore al Bilancio di Venezia e delegato del sindaco metropolitano Luigi Brugnaro: «Gli aumenti sono di circa 20-30 centesimi, riguardano l'adeguamento dell'extraurbano all'Istat. Si tratta di tariffe che erano ferme dal 2013, chiaramente i costi aumentano e a quelle condizioni il servizio era in difficoltà». Rassicurazioni giungono per Venezia e il suo Comune, che avevano già subito un aumento del prezzo a settembre scorso, ma solo per la componente non residente. Infatti, gli aumenti erano prevalentemente rivolti al servizio usufruito dai "foresti". «Finché la crescita dell'inflazione è tra lo zero e l'1% si va avanti, ma così diventava difficile», continua Zuin, che ha poi fatto sapere come gli aumenti saranno attuati dal 1 maggio per i titoli di viaggio singoli, mentre per quel che riguarda gli abbonamenti si partirà dal 1 giugno, per venire incontro alle esigenze degli studenti. Osservando i rincari, la forbice è tra i 20 centesimi della tratta 1 (che passa da 1,30 euro a 1,50) ai 50 centesimi delle tratte 8-9-10 (da 6,40 euro a 6,90). Per gli abbonamenti, anche in questo caso sono le tratte più distanti a pagare il maggior scotto, con un incremento nell'ordinario di 46 euro (da 630 a 676 euro).



ATVO

Crescono anche i prezzi nel Veneto Orientale, ma il servizio urbano resta bloccato a 1,50 euro a viaggio. Per le altre tratte, l'azienda ha stimato un rialzo medio di 10 centesimi al giorno per gli abbonamenti, il 5%. Atvo resta quindi al di sotto dell'inflazione registrata e, stando alle stime, i costi che graveranno sull'utenza non arriveranno a sostenere nemmeno il 40% dell'incremento registrato dal gasolio. Gli aggiornamenti delle tariffe partiranno dal 20 aprile.



BRUSUTTI

Nell'albo pretorio del Comune è stata pubblicata anche la proroga del contratto di servizio per il servizio di trasporto pubblico locale di collegamento tra Venezia ed i comuni del bellunese e del trentino all'attuale gestore, Brusutti. Un contratto che durerà per i prossimi 9 anni, con un aumento delle tariffe: «quelle attuali - si legge - oltre ad essere sensibilmente più basse della media di settore, non garantirebbero la sostenibilità». È stato definito il prezzo dei titoli di viaggio nei prossimi anni: «Le tariffe applicate per il primo anno del nuovo contratto di servizio sono pari alle tariffe attualmente vigenti moltiplicate per un coefficiente pari a 1,3; dal terzo anno, è previsto un aumento di tale coefficiente sino a 1,5 rispetto alle tariffe attuali; dal quinto anno è previsto un ulteriore aumento di tale coefficiente sino al valore di 1,8 rispetto alle tariffe attualiPer il trasporto di bagagli, il cui valore è costante e indipendente dalla classe tariffaria del passeggero, si assume un aumento da 2 ad 2,50 per ciascun bagaglio».