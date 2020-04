Firmato l'accordo sui trasporti nella fabbrica. Fincantieri porta al lavoro i suoi dipendenti

Fincantieri procurerà i bus per portare nello stabilimento e a casa i circa 5 mila lavoratori che in questo periodo sono impegnati nella costruzione delle navi da crociera. È uno degli aspetti più importanti dell’accordo concluso tra Fim, Fiom e Uilm con la direzione del personale, il resposnabile servizio prevenzione e protezione (Rspp) il medico aziendale e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls), ma non è l’unico perché i vertici del Gruppo hanno voluto organizzare la ripartenza nel modo più sicuro per tutelare la salute delle maestranze e garantire, allo stesso tempo, gli investitori e le compagnie committenti sulla continuità operativa dei cantieri.



LE FERMATE DEI PULLMAN

Fincantieri, dunque, sta provvedendo ad allestire le fermate degli autobus urbani, e anche per le tratte extraurbane per Chioggia, che verranno garantite con mezzi esclusivi per i lavoratori dello stabilimento di Marghera e saranno in prossimità dell’ingresso principale in via della Libertà e/o Cagiba, quello dell’entrata di via del Commercio. Per impedire ogni tipo di assembramento i dipendenti saranno suddivisi in 6 turni (06,00-06,30-15,00-15,30-08,00-08,30), e lo stesso vale per quelli delle ditte terze (05,30-06,00-06,30-15,00-15,30-16,00): turni che saranno identificabili con apposito tesserino di colore diverso e serviranno anche a gestire meglio gli spogliatoi già, comunque, predisposti con armadietti identificabili con lo stesso criterio.



Al termine della riunione in video conferenza di ieri sera, il via libera alla riapertura vera e propria, dopo questi primi giorni serviti a riallestire lo stabilimento, è stato dato per lunedì 20 aprile: quel giorno entreranno in Fincantieri un massimo di 200 persone e, in fase iniziale, nessuna ditta esterna; poi man mano si continuerà ad allargare il perimetro gradualmente per arrivare per metà maggio alla piena operatività con tutte le 5 mila persone (tra il migliaio di dipendenti e le circa 4 mila delle ditte terze impiegate in questi mesi); perciò la cassa integrazione da Covid-19 proseguirà fino al 3 maggio.



«È positivo rimettere in moto gradualmente il cuore industriale della città di Venezia - commenta il segretario Uilm Diego Panisson -. Per farlo dobbiamo garantire ai dipendenti la massima serenità perché c’è voglia di normalità e ripresa ma non dobbiamo abbassare la guardia, e quindi garantire salute in primis e continuità produttiva. L’Azienda, con la fattiva collaborazione degli Rls, ha attuato un importante piano di prevenzione al fine di garantire la ripresa delle attività lavorative nella massima sicurezza verso tutte le maestranze».



AREA TRIAGE

Quanto al resto del piano sicurezza, ad ogni dipendente (compresi quelli delle ditte in appalto) verrà consegnato settimanalmente un kit di 20 mascherine usa e getta, e in dotazione avranno pure una coppia di mascherine in tessuto, lavabili, da utilizzare nel transito casa-lavoro.



Agli ingressi dello stabilimento, come avevamo già anticipato, ci sarà la verifica elettronica della temperatura corporea e, in più, sarà allestita anche un’area Triage dove il lavoratore, che registrerà una temperatura superiore ai 37,5 gradi centigradi, verrà assistito da personale sanitario.



Gli ingressi saranno con percorsi obbligati per mantenere il distanziamento sociale sistematico, e le entrate saranno contingentate, in ogni area dello Stabilimento, inclusi i varchi per l’accesso a bordo delle navi in allestimento. Il servizio di mensa ha già turni dilatati per consentire i pasti con tavoli distanziati, e posti a sedere a numero chiuso, vettovaglie in plastica e dispenser monodose. Le istruzioni sul comportamento da tenere da parte di ogni lavoratore saranno in 4 lingue e affisse in ogni angolo del cantiere.

