Trasporti e guide turistiche erano abusivi: sequestro e maxi-multa

VENEZIA - Trasportavano turisti a Venezia abusivamente: per due motoscafi profesisonali e due natanti da diporto è scattato il sequestro con multe per ventimila euro complessivi da parte del Reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza. E' il bilancio di una serie di controlli avvenuti in febbraio nel periodo di Carnevale nell'ambito del contrasto dell'abusivismo nel settore dei trasporti. I clienti venivano contattati attraverso la pubblicità su alcune note piattaforme web o adescate attraverso complici e trasportati in centro storico per cifre che si aggiravano sui 50 euro a testa. I due natanti sonjo risultati anche privi di assicurazione. Uno dei natanti forniva anche un servizio di guida turistica, anche in questo caso senza alcun tipo di autorizzazione in materia.