La madre per una trasfusione infetta: eredi risarciti con 800.000 euro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MARCON - Per riuscire ad ottenere il risarcimento stabilito dai giudici, sono stati costretti a trascinare il ministero della Salute di fronte al Tar per un giudizio di ottemperanza, perché immotivatamente si rifiutava di pagare. E finalmente, dopo lunghi anni di battaglie, hanno ottenuto giustizia per la morte della madre, scomparsa nel 2005, all'età di 77 anni, a causa di un'infezione contratta a seguito di alcune trasfusioni di sangue a cui era stata sottoposta in ospedale, a Mestre, durante due interventi...