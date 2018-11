Stop produzione dai francesi, il tram resterà senza i pezzi di ricambio

di Elisio Trevisan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Il tram rischia di morire prima che il Comune finisca di pagarlo. 455 mila euro al mese di mutuo ancora per trent’anni, ma il gruppo Alstom ha annunciato che non lo costruirà più a partire dal 2019. A Clermont-Ferrand in Francia, dove questo tipo di tram è stato installato per la prima volta, valutano che si possa arrivare al 2036 con i mezzi attuali. Nel 2036 Venezia avrà ancora di fronte a sè circa undici anni di mutuo; ma a quell’ora rischia di non avere più il tram. Perché senza pezzi di ricambio i convogli un po’ alla volta si fermeranno, nonostante tecnici e operai dell’officina e gli artigiani del territorio che hanno cominciato a costruire alcune parti dei vagoni, come il ruotino obliquo che fa da guida all’unico tram al mondo che corre vincolato su una rotaia ma con ruote gommate, e quindi molto più silenzioso di quelli tradiziona