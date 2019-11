Tram, l'accusa del progettista: "Tremano le case? Colpa dei giunti"

di Elisio Trevisan

MESTRE - Quando passa il tram trema tutto, pavimenti, muri, stoviglie, oggetti sulle mensole, a volte nelle ore di punta persino i denti. C’è gente che non riesce a dormire e c’è chi vede fessurazioni e crepe nelle case ma non ci fa più caso tanto è il tempo trascorso da quando nel 2010 è stata inaugurata la prima linea del tram veneziano, la T2, e nel 2015 la seconda, la T1. Al rumore e alle vibrazioni, invece, continuano a farci caso, eccome. È tutta colpa dei giunti. Che cosa sono? Sono gli spazi tra un tratto e l’altro della piattaforma in cemento sulla quale è incollata la rotaia del tram: per coprire il buco si inserisce una sorta di resina (per la precisione un sigillante elastico tixotropico), il giunto appunto.