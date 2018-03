© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Audi A4 non frena e finisce addosso alla fiancata del tram. Lo schianto sulla rotatoria di via San Donà, tra Favaro e Carpenedo, venerdì sera poco dopo le 21, con la linea T1 Mestre-Venezia rimasta poi ferma per circa una mezz'ora. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi e il luogo, mentre i vigili hanno effettuato i rilievi dell'incidente nel quale, fortunatamente, non ci sono stati feriti.