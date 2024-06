SPINEA - Tragedia durante la vacanza in Egitto: fatale un'infezione contratta a fine maggio per la quale le cure dei sanitarie si sono rivelate inutili. Si è svolto qualche giorno fa a Spinea l'ultimo saluto a Eduard Giribuola, 55 anni, dirigente d'azienda con l'attività nel veneziano ed originario di Mira ma da qualche anno residente a Spinea dalla compagna Silvia. Giribuola a fine maggio si era recato in Egitto per una breve vacanza di relax nel paese nordafricano, per staccare la spina dal lavoro e rigenerarsi.

La tragedia

Purtroppo però non è andato come sperava e la vacanza si è trasformata in tragedia. Nonostante le cure dei medici l'infezione contratta è stata purtroppo fatale, le condizioni cliniche sono improvvisamente peggiorate nonostante le cure dei sanitari egiziani e dopo appena qualche giorno, il 29 maggio, Giribuola è deceduto in Egitto lasciando nello sconcerto la compagna ma anche i familiari, i collegi di lavoro e le comunità di Spinea e di Mira. Le operazioni di rimpatrio della salma sono state piuttosto complesse e si è reso necessario anche il coinvolgimento del personale dell'Ambasciata italiana in Egitto. Finalmente la salma è rientrata nei giorni scorsi e mercoledì scorso. L'ultimo saluto si è svolto in forma civile nella sala del Commiato del cimitero di Spinea dove è avvenuta anche la cremazione.