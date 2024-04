MESTRE - Incidente mortale sul lavoro questa mattina, 5 aprile, a Mestre. Un impresario impegnato nei lavori del teatro Momo, tra via Dante e via Sernaglia, è caduto dal lucernaio. L'impatto è stato tremendo e per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni l'uomo stava facendo un sopralluogo con i tecnici del Comune. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Suem, che però ha dovuto constatarne la morte. Il teatro Momo è stato transennato e ora sul posto c'è la polizia sta facendo i rilievi.

+++notizia in aggiornamento++++