MESTRE - Incidente mortale sul lavoro questa mattina, 5 aprile, a Mestre. Un impresario, Mattia Ditadi di 45 anni, impegnato nei lavori del teatro Momo, tra via Dante e via Sernaglia, è caduto dal lucernaio. L'impatto è stato tremendo e per lui non c'è stato nulla da fare. Secondo le prime informazioni l'uomo stava facendo un sopralluogo con i tecnici del Comune. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del Suem, che però ha potuto solo constatarne la morte. Il teatro Momo è stato transennato e ora sul posto c'è la polizia che sta facendo i rilievi.

Cos'è successo

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava compiendo un'ispezione sul tetto, per verificare alcune infiltrazioni d'acqua. Il lucernario su cui si trovava avrebbe ceduto facendolo precipitare all'interno del teatro. Le indagini sono della polizia locale e dei carabinieri dell'Ispettorato del lavoro, giunti sul posto. Un'ampia area attorno al complesso, che comprende uno spazio di verde pubblico, è stata transennata.

La denuncia dei sindacati

«L'ennesima e inaccettabile morte sul lavoro avviene ancora una volta nel nostro territorio, e per di più durante un sopralluogo in una struttura di proprietà del Comune di Venezia. Come Cgil Venezia - dichiara Daniele Giordano, segretario generale Cgil Venezia - esprimiamo la massima solidarietà alla famiglia del lavoratore coinvolto nell'incidente. Le dinamiche andranno chiarite, ma resta inaccettabile perdere la vita mentre si è al lavoro, e siamo stanchi di assistere ancora una volta ai minuti di silenzio e alle solite prese di posizione. Il sindaco di Venezia dovrebbe fare qualcosa, invece che limitarsi nelle conferenza stampa ai minuti di silenzio».

IL CORDOGLIO DEL SINDACO BRUGNARO