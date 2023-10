Tragedia di Mestre, neo sposini in viaggio di nozze nel bus precipitato dal cavalcavia. Lei morta, lui ferito

MESTRE - Una giovane coppia in viaggio di nozze, in una delle città più belle al mondo. Adesso lui sarebbe ricoverato in un ospedale veneto, mentre lei, purtroppo, non c'è più. È la drammatica storia di due coniugi croati che erano presenti nel bus che ieri sera, martedì 3 ottobre, è precipitato dal cavalcavia Vempa a Mestre.

Un destino atroce che scombina le tessere di un quadro perfetto.

I due si erano sposati una ventina di giorni fa e avevano scelto proprio Venezia come tappa del viaggio per coronare il loro sogno d'amore. Le generalità dei due non sono ancora state diffuse, ma avrebbero partecipato alla gita dal campeggio Hu di Marghera, dove soggiornavano anche gli altri turisti morti e feriti nell'incidente stradale. Il gruppo era composto di persone di diverse nazionalità: tedeschi, ucraini, austriaci, almeno un francese e spagnoli. Alcuni nuclei erano in vacanza insieme, altri non si conoscevano e sono stati uniti dal tragico destino. Di alcuni di loro sono proseguite per tutto il giorno le operazioni di identificazione, mentre alcuni parenti sono arrivati all'ospedale dell'Angelo e portati in una stanza, presidiata anche dalla Polizia, dove hanno supporto dall'equipe di psichiatri e psicologi dell'ospedale.

All'ospedale dell'Angelo di Mestre ci sono anche cronisti croati, per avere informazioni sulle condizioni dei loro connazionali.