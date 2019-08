Super traffico in A4, bollino nero nel weekend tra andate e ritorni

di E.B.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TRIESTE - Saranno la, le “protagoniste” di questo fine settimana sul versante del traffico. Già nella giornata di oggi (venerdì 23 agosto) transiti piuttosto sostenuti in A4, verso Trieste, più intensi in direzione Venezia, dove iAnche in A23, verso Tarvisio il traffico non mancherà, ma sarà meno congestionato.invece per domani, sabato 24 agosto (, il giorno dove si concentreranno i picchi di traffico del weekend. La A4 sarà caratterizzata da traffico intenso verso Trieste e da code ai caselli che portano alle località di mare sia in Friuli Venezia Giulia sia in Veneto. Verso Venezia, invece, il traffico sarà critico con lunghe code in entrata alla barriera di Trieste Lisert e. Flussi di veicoli molto alti anche in A23, verso Palmanova, con code che potrebbero formarsi all’altezza del bivio A4/A23. Più fluida, ma comunque sostenuta, la circolazione in direzione Tarvisio. In A57 ci sarà un elevato numero di transiti in direzione Trieste, mentre il traffico sarà sostenuto verso Venezia.Lostop ai mezzi pesanti sarà in vigore dalle 8 del mattino alle 16 di sabato. Domenica 25 agosto, infine, i flussi saranno intensi () in A4 in entrambe le direzioni, con possibili code e rallentamenti ai caselli cosiddetti balneari e in entrata alla barriera di Trieste Lisert. Traffico sostenuto lungo la A23 verso Palmanova e in A57 in direzione Trieste. I mezzi pesanti non potranno transitare dalle 7 alle 22. Inizierà in questo fine settimana lindetto da Fit-Cgil, Fit-Cisl, Uil Trasporti, Cisal Trasporti e UGL che interesserà il personale turnista delle autostrade. I lavoratoripotranno dunque astenersi dal lavoro le ultime 4 ore di ogni turno di domenica 25 agosto e le prime 4 oredi lunedì 26 agosto, mentre per il personale tecnico/amministrativo l’astensione potrà riguardare. Garantite comunque tutte le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale.