Traffico acqueo in canal Grande: niente è cambiato da quel maledetto 13 agosto 2013

di Michele Fullin

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENEZIA - Cinque anni passati per niente, verrebbe da dire, osservando ildi Rialto alla stessa ora di quel maledetto 13 agosto 2013 quando morì in seguito ad un incidente provocato da mancate precedenze ai vaporetti, il tedesco Joachim Reinhart Vogel Se non fosse da piangere, sembrerebbe una barzelletta il confronto tra quanto prevedevano i 26 punti elaborati e approvati dalla giunta Orsoni il 26 agosto 2013, meno di due settimane dopo il tragico evento. Qualcosa è stato fatto, occorre darne atto, ma è davvero troppo poco, anche consideranno che si sono alternate un'amministrazione di centrosinistra, un anno di regime commissariale e tre anni di amministrazione Brugnaro (civica) più centrodestra).