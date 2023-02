Totti e Noemi in vacanza a Venezia, prima la sorpresa romantica poi l'imprevisto: «Amore, che hai trovato?»

Innamorati, sempre di più. Francesco Totti e Noemi Bocchi si candidano a coppia dell'anno. Dopo le turbolenze per l'addio con Ilary Blasi, l'ex capitano della Roma si gode finalmente la sua storia d'amore senza nascondersi. E anche compagna si è lasciata andare, come si può notare sui social, ormai pubblici e super seguiti.

La prima gag di coppia

Francesco Totti ha usato spesso i social per le sue gag in passato. La complicità con Ilary Blasi si vedeva anche dalle foto e dai video che condividevano su Instagram. Quando Totti ha cominciato a usare meno Instagram per questo scopo, si è capito che qualcosa non stava più andando per il verso giusto. Dopo mesi, adesso è tornato anche a ridere con i suoi follower. E con quelli di Noemi. Nelle storie di lady Totti è apparsa la prima gag di coppia. «Amore, fai vedere cosa hai trovato...», dice Noemi al fidanzato. E l'ex calciatore mostra divertito un dito medio di porcellana.

In vacanza a Venezia

I due sono in vacanza a Venezia. Sono partiti per San Valentino, come testimoniato proprio da Noemi sui social. E dopo aver condiviso un selfie, la flower designer ha mostrato la dedica romantica con i petali di rose rosse. «Io e te», si legge nella composizione, che Totti ha fatto fare per il suo nuovo amore.