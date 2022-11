NOALE (VENEZIA) - La società Calvi Noale si stringe attorno alla famiglia Tosatto per la prematura scomparsa della giovane Beatrice di 34 anni, nipote di Paolo, uno dei presidenti dello storico club fondato nel 1925. Una giovane vita strappata agli affetti dei suoi cari in pochi giorni e ciò ha reso ancora più dolorosa la sua scomparsa al pari dell'incredulità di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Beatrice è morta in seguito ad una breve malattia e molti, in paese, la ricordano come una brava ragazza.

Quanto alla Calvi, ricordiamo che Paolo Tosatto, fratello di Ivano, imprenditore artigiano padre della ragazza, è stato presidente della società dal 1992 al 2002 in un periodo non semplice del club ma attorniato da collaboratori molto attivi e capaci come Ahmed Saad che ne è diventato poi primo dirigente nel 2005 sino al passaggio di consegne nel 2009 all'attuale presidente Marco Del Bianco, dopo che Tosatto aveva lasciato la poltrona presidenziale per tre stagioni a Massimo Casarotto. E proprio Saad offre un doveroso ricordo di quel periodo. «Non ho conosciuto la nipote di Paolo Tosatto e mi dispiace della sua prematura scomparsa. Con lo zio Paolo ci siamo rivisti l'anno scorso in occasione di un ritrovo dopo alcuni anni con molti ex dirigenti e giocatori della squadra. Non ho avuto modo di parlarci recentemente. È sempre un motivo di tristezza quando una vita così giovane si spezza anzitempo ed a lui e a tutta la famiglia va la mia vicinanza».



I funerali della giovane si svolgeranno giovedì 3 novembre alle 15 nella chiesa di Cappelletta.