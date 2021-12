JESOLO - Spariscono le torri e spunta un elegante villaggio circondato dal verde. E' l'effetto della variante numero 5 al Piano degli Interventi che verrà discussa in Consiglio comunale. All'ordine del giorno anche il Piano per la riqualificazione urbanistica del comparto 11. Si tratta del terreno a ridosso di piazza Brescia, tra la rotonda Picchi, viale del Bersagliere e il plesso scolastico D'Annunzio. Se in questa zona era prevista la realizzazione di tre torri, successivamente diventate 5, ma mantenendo invariata la cubatura, ora la proposta dei privati cancella lo sviluppo in altezza e punta tutto sulla realizzazione di eleganti residence con una lunga serie di servizi, oltretutto circondati dal verde con il doppio obiettivo di riqualificare la zona e collegarla con il tessuto urbano esistente.





VARIANTE

L'intervento verrà realizzato lungo l'asse di via Roma destra e verso via Nausicaa. Invariati i metri cubi previsti, circa 50 mila, pur con la richiesta dei privati di riconvertire la parte destinata a commerciale e direzionale del precedente intervento in residenziale mentre al Comune è prevista la cessione di una superficie di circa 36mila metri quadrati. Ambiziosa la linea progettuale, che prevede la realizzazione di luoghi attrezzati all'aria aperta per poter praticare sport, come un polo del paddle con tre campi da gioco, varie palestre all'aperto con attrezzi ginnici posti in piazze e spazi verdi, percorsi vita lungo le arterie pedonali e una serie di percorsi ciclopedonali per un totale di 950 metri che si collegheranno ai percorsi esistenti e permetteranno di migliorare la sicurezza viaria. Ad essere previsto è anche la realizzazione di nuove aree verdi, ma anche l'attraversamento aereo che collegherà il nuovo comparto con il vicino parco Pegaso e sovrasterà la via Nausicaa in corrispondenza del tratto in cui la sede stradale verrà rialzata ed allineata con la quota dei marciapiedi.



PARCHEGGI

E ancora, ad essere realizzati saranno dei nuovi spazi per la sosta, nuovi parcheggi pubblici, uno spazio dedicato al bike-sharing e un presidio attrezzato per la cura, il noleggio (e la ricarica) di e-bike assieme anche a due colonnine elettriche per la ricarica veloce di automezzi. Di pregio la parte residenziale, che punta anche ad una permanenza stabile, con il residence dotato anche di giardini pensili e soprattutto di un sistema di balneazione autosufficiente che riuscirà a soddisfare le esigenze di esposizione solare e balneazione dei futuri fruitori del comparto direttamente in loco grazie anche a delle bio-piscine e spazi relax all'interno dei villaggi. Eppure dai banchi di opposizione le perplessità non mancano. «Siamo perplessi spiega Christofer De Zotti, capogruppo di Jesolo Bene Comune - rispetto alla perdita del terreno retrostante le scuole e il teatro Vivaldi, perché strategicamente crediamo sia ancora di fondamentale importanza per un eventuale ampliamento dell'istituto scolastico o comunque per eventuali altri interventi di pubblico interesse. Approfondiremo la variante in sede di consiglio comunale». Sulla stessa scia Alberto Carli, capogruppo della Lega: «Ci sono degli aspetti da approfondire aggiunge soprattutto la cessione del terreno pubblico retrostante alle scuole, in Consiglio comunale ci aspettiamo che vengano chiariti tutti i dubbi». Dall'Amministrazione comunale l' intervento è già stato definito di rilevante interesse pubblico, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di risolvere i problemi legati alla viabilità della zona, alla riqualificazione dell'ambito e alla dotazione di attrezzature pubbliche.